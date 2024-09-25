شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: فيلم عنب كوميدى وخفيف وماعنديش وقت للتيك توك والسوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أيتن عامر إن فيلم عنب الذي يتم عرضه لأول مرة في دور السينما المصرية، يدور في إطار كوميدي خفيف، والهدف منه تقديم المتعة والتسلية للجمهور، مؤكدة أن الفيلم الكوميدي من أصعب أنواع الدراما فليس من السهل على الإطلاق رسم الضحكة على وجه المشاهد، مشيرة إلى أن فريق العمل تعاون من أجل تقديم الفيلم بهذه الصورة للجمهور، خاصة أن كواليس الفيلم عبرت عن روح الحب والتعاون بين جميع أبطال العمل.

وأوضحت أيتن عامر، على هامش العرض الخاص لفيلم "عنب"، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة النجم إسلام إبراهيم بطولة الفيلم، إضافة قوية، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التى جمعتها معه عمل فنى مشترك، مشيدة بمشاركة كل من نور قدري ومحمود الليثي وتوني ماهر، في بطولة الفيلم، الذى لقى ردود فعل جيدة عند عرضه بعدد من الدول العربية.

وحول أعمالها الفنية القادمة، أكدت أنها تستعد لعرض فيلم "الجنينة"، ومسلسل "بدون مقابل"، مؤكدة أنها ستشارك النجم محمد رجب بطولة مسلسله القادم، وعن مشروعها الغنائي أوضحت أنها تمنح الغناء وقتا أكبر وتسعى لتحقيق خطوات فنية في المجال الغنائي، من خلال التدريبات المستمرة واختيار الألحان والكلمات المناسبة، مؤكدة: "ابتعدت عن التيك توك بقالى شهور عشان بركز في شغلي، ومعنديش وقت أضيعه".

وشارك بالعرض الخاص كل من الفنان توني ماهر وعدد من ضيوف شرف الفيلم، والمخرج أحمد نور والمنتجة رشا الظنحاني. ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من خالد عليش، محمد حسني، أحمد سالم، علي عفت علوي الحسيني.