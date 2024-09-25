شكرا لقرائتكم خبر عن آسر أحمد يكتب: بيلوتشى مرعبة جميلة وجينا أورتيجا مرعبة ساذجة فى فيلم Beetlejuice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما يقارب الساعتين هي مدة فيلم Beetlejuice Beetlejuice، الذى ضم نجمتين من عالم آخر فى التمثيل وكل منهما قادرة على قيادة مدرسة مختلفة في التمثيل الذي لا تستطيع التفرقة بين وقت تمثيلهما ووقت حياتهما الطبيعية، النجمة الأولى هى الأيقونة مونيكا بيلوتشي التي ذهبت بتمثيلها لمنطقة صعب الوصول إليها من منافسيها، والنجمة الثانية هي جينا أورتيجا التي تستطيع التمثيل بملامح وجهها فقط دون الحديث.

النجمتان اللاتي خاضتا تجربة جديدة لهما في فيلم Beetlejuice Beetlejuice، حيث جسدت الأولى شخصية الساحرة التي تقطعت إرباً في حادث ما لتعود مرة أخرى لتنتقم من حبيب سابق كان قد وعدها بالزواج، حيث كانت وما زالت برغم التغيرات التي طرأت على ملامحها بسبب التقدم في العمر أيقونة نسائية تجسد الجمال والأنوثة في أعلى منطقة من الهرم، لتنتقل تماماً إلى سيدة ساحرة شريرة تحاول الانتقام، حيث جسدها المترابط، لتبرع بشكل كبير في دورها المختلف وترسم فى أذهان المشاهدين شخصية مركبة جديدة لها "فهي الشريرة والساحرة وصاحبة الجسد المترابط"، ولكنها تتمتع بنظراتها الأنثوية التي لا يمكن لأى دور ستجسده فى إزالتها من ملامح وجهها.



مونيكا بيلوتشي

أما النجمة التي سطع نجمها بشكل كبير في مسلسلها الأخير Wednesday الذي عرض على منصة نتفليكس، وجسدت من خلاله شخصيتها الشريرة الأولى والتي تمتعت بحضور لافت للأنظار وضعها أيضاً على القمة في وقت قصير بدور حفر فى أذهان المشاهدين كونها شريرة صاحبة نظرات ثاقبة دائمة الخروج من كل مأزق تحاول توريط نفسها فيه، إلى شخصية جديدة في فيلمها الجديد Beetlejuice، حيث ظهرت بأنها شخصية ساذجة ووقعت في فخ وضعه لها أحد الأشباح لتظهر بشكل ساذج، ولكنها ما زالت تتمتع بنظرها الثاقبة المرعبة التي تربعت في أذهان المشاهدين في مسلسلها السابق.



جينا أورتيجا في الفيلم

وخالف فيلم Beetlejuice Beetlejuice التوقعات ليحقق 111 مليون دولار فى الافتتاحية، ليسجل أحد أقوى أربعة افتتاحات فى شهر سبتمبر، حيث حقق 27.4 مليون دولار فى اليوم الأول، وأكمل 111 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى فإن فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" تكلف 100 مليون دولار، ليسجل أحد أفضل افتتاحيات شهر سبتمبر، حيث كان فيلم Deadpool & Wolverine هو ثاني أفضل الافتتاحيات في سبتمبر والتي وصلت لـ 211.4 مليون دولار، بينما حقق فيلم Inside Out 154.2 مليون دولار في الافتتاحية ليسجل المركز الرابع.