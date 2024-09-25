شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع ومها نصار فى كواليس مسلسل صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

استأنف المخرج أحمد حسن تصوير أحداث مسلسل صفحة بيضا بعد إجازة بضعة أيام بسبب انشغال بطلة العمل حنان مطاوع بتصوير عمل أخر، وعاد التصوير بمشاهد جمعت بين حنان ومها نصار التي تجسد دور دكتورة وتربطها صداقة مع حنان مطاوع.

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

مسلسل صفحة بيضا يعرض نهاية العام الجارى على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، لتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.

فيما كان آخر تواجد للفنانة مها نصار فى الدراما خلال شهر رمضان قبل الماضى 2023، حيث شاركت فى مسلسلى "تحت الوصاية" من 15 حلقة وبطولة منى زكى، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، و"سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب.