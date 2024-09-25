"تصدره دينزل واشنطن وبيدرو باسكال".. بوستر دعائي رسمي لفيلم "Gladiator 2" قبل عرضه نوفمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل "Paramount Pictures" الشركة المنتجة للفيلم المرتقب "Gladiator 2" الترويج للفيلم استعدادًا لبدء عرضه نهاية شهر نوفمبر المقبل.

كشفت الصفحة الرسمية لفيلم "Gladiator" على "X" عن بوستر دعائي رسمي تصدره عدد من أبطال الفيلم على رأسهم النجم العالمي دينزل واشنطن، بيدرو باسكال، بول ميسكال، كوني نيلسون وعلقت: "وسيبدأ إرث جديد من التمرد، بول ميسكال، وبيدرو باسكال، ودينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وجوزيف كوين، وفريد هيشينغر هم نجوم فيلم المصارع 2، فقط في دور العرض في 22 نوفمبر".

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "Gladiator 2" حول "لوشيوس" نجل "ماكسيموس" الذي يستكمل رحلة والده بالجزء الأول في محاولة للانتقام، وظهر دينزل واشنطن وهو يجسد شخصية تاجر أسلحة يشهد العديد من الألعاب القتالية في الكولوسيوم بروما، إلى جانب الممثل بيدرو باسكال والممثل بول ميسكال اللذان ظهرا وهما يتصارعان.

فيلم "Gladiator 2" هو بمثابة عودة المخرج الكبير ريدلي سكوت بالجزء الثاني بعد ما يقرب من 24 عامًا من الجزء الأول عام 2000 الذي فاز بـ 5 جوائز أوسكار أبرزهم "أفضل فيلم في العام".

يذكر أن المخرج ريدلي سكوت شارك بالعملية الإنتاجية لفيلم الرعب والإثارة "Alien: Romulus" الذي عرض مؤخرًا بالسينمات وحقق إيرادات عالمية بلغت 341 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 80 مليون فقط.

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