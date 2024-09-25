شكرا لقرائتكم خبر عن عندما تحدث خالد صالح عن الموت: لم اعش بسيكولوجية المريض رغم تغيير الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء الذكرى العاشرة على رحيل الفنان خالد صالح، الذى قدم طول مشواره الفنى أدوارا وأعمالا نجح من خلالها أن يحفر اسمه فى الفن بشكل عام، واختياره للأدوار الصعبة والتى يناقش من خلالها العديد من القضايا لتظل عالقة فى أذهان جمهوره.

وكان قد روى النجم القدير خالد صالح عن فكرة الموت خلال لقاؤه مع الإعلامية منى الشاذلى، إنه خضع لعلمية في القلب وقام بتغير بعض الشرايين منذ ان كان عنده 34 عاما، مشيراً إلى إنه رغم أنه خضع لعملية في القلب لم يعيش بسيكولوجية المريض، وعمل العملية حتى يدخن السجاير.

وقال خالد صالح أنه يحلم بجهد كبير من اجل ارتقاء بلدنا، وذلك من أجل استقرار بلدنا الحبيبة مصر، وهو ما تمناه خلال اللقاء مع منى الشاذلى.

ويعد تاريخ خالد صالح حافلا بالأعمال الهامة والمميزة لما جسّده من شخصيات هامة، نرصد منها فى ذكرى رحيله العاشرة بعض الأدوار الهامة، يأتى منها دوره فى فيلم "تيتو" والذى جسد من خلاله شخصية العقيد رفعت السكرى، فى دويتو فنى جمعه بالنجم أحمد السقا، والذى قدم من خلاله لزمته الشهيرة "على بابا ياله"، والتى أصبحت من الجمل الدارجة لدى الجميع.