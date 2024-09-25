ماجد المهندس يشارك في ليالي مهرجان الشيخ زايد.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان ماجد المهندس رواد مهرجان الشيخ زايد، الذي يضم عددا من الأنشطة الترفيهية والفنية مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

موعد حفل ماجد المهندس في مهرجان الشيخ زايد

يقام حفل ماجد المهندس في 16 نوفمبر بالعاصمة أبو ظبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

نبذة عن مهرجان الشيخ زايد

يقام المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"

وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

تشهد فعاليات المهرجان هذا العام آلاف اللوحات الجديدة بالغة الثراء والتنوع للعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والثقافية التي تجمع الأسر والأفراد وتجمع المواطنين والوافدين والسياح عبر أجواء من التلاقي والمتعة والمرح في مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات.

سبب تسمية مهرجان الشيخ زايد

جاءت تسمية المهرجان تيمناً باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون الحدث منارة مهمة لإطلاع الزائرين المهتمين على إرث مؤسس الدولة. يحتفي المهرجان أيضاً بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الثري، من خلال عرض الحِرف اليدوية والتقليدية وفنون الأداء. يشكل الحي التراثي الإماراتي محور الجذب المركزي في المهرجان، حيث يستضيف المعارض الفنية والفعاليات والأسواق الشعبية.

فعاليات تراثية في مهرجان الشيخ زايد

تتضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد سباقات للهجن، وعروض الصقور، ومسابقات وعروضاً للألعاب النارية. أما منطقة التراث العالمي فهي من المعالم البارزة الأخرى التي يُعرض فيها التراث المعماري والحِرف اليدوية، والمنتجات والفنون التقليدية من دول أخرى.