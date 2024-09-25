إطلاق أولى فعاليات برنامج "مواهبنا مستقبلنا" بدمياط

ياسر رشاد - القاهرة -

شهد قصر ثقافة فارسكور، أمس، أولى فعاليات برنامج "مواهبنا مستقبلنا" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف اكتشاف ودعم الموهوبين بالأقاليم الثقافية.

تضمن اليوم الأول اختبارات لأكثر من 80 موهوبا في مجال الأداء المسرحي، بحضور عمرو فرج، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، والمخرجين سمير زاهر وحسن النجار، عضوا لجنة التحكيم.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى غد الخميس، لاكتشاف المزيد من الموهوبين في مجالات: المسرح، الأداء الحركي، الفنون التشكيلية، الكتابة الأدبية، والموسيقى، بحضور نخبة من المتخصصين.

فعاليات البرنامج تنفذ بإشراف الإدارة العامة لرعاية المواهب، ضمن برامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ويقام بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د.فادي سلامة.

برنامج "مواهبنا مستقبلنا" أطلقت هيئة قصور الثقافة أولى فعالياته في فبراير الماضي وتحديدا من محافظة المنوفية، وانتقل فيما بعد إلى محافظتي الغربية والإسكندرية، وجاري العمل حاليا على تعميم الفكرة بالمحافظات لدعم اكتشاف وتنمية المواهب وتقديمها للحياة الثقافية والفنية.

ثقافة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للسياحة

من ناحية أخرى، شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة.

واحتفالا باليوم العالمي للسياحة، نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية، لقاء بعنوان "المعالم السياحية بالفيوم"، بمشاركة الباحثتين أسماء محمد وكريستينا سمير، من هيئة تنشيط السياحة بديوان عام المحافظة.

استهلت اللقاء الباحثة أسماء محمد بحديث عن أشهر المحميات الطبيعية الموجودة ومنها محمية وادي الريان، وادي الحيتان، ومحمية قارون، كما تحدثت عن الأنشطة السياحية التي تمتاز بها المحافظة ومنها التزحلق على الرمال، رحلات السفاري، وركوب الخيل والقوارب.

واستكملت الباحثة كريستينا سمير اللقاء بحديث عن الخرف اليدوية الموجودة بالفيوم وأهمها الخزف بقرية تونس، و أيضا السجاد اليدوي، والفخار كما في قريتي الأعلام والنزلة.

كما تناولت تاريخ أبرز المعالم الأثرية ومنها هرم اللاهون، وهرم هوارة، قصر قارون، مسجد علي الروبي والمسجد المعلق، وسواقي الهدير، وغيرها، واختتمت حديثها موضحة دور الدولة في الحفاظ على هذه المعالم السياحية، والمساهمة في الترويج لها لجذب المزيد من الزوار والسائحين.

جاء ذلك بحضور خالد رجب، مشرف هيئة محو الأمية بإدارة طامية، وعدد من طالبات المعاهد الأزهرية.

وتحتفل دول العالم باليوم العالمي للسياحة في يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام بعد أن اختارته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بهدف زيادة وعي المجتمع الدولي بأهمية السياحة، وتسليط الضوء على الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب.

واستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، أقام فرع ثقافة الفيوم، برئاسة سماح كامل، ورشة تصميم مشغولات يدوية وإكسسوارات بالخرز بمكتبة الطفل والشباب بطامية تدريب نجلاء عبد الرحمن، كما أقيمت ورشة مماثلة بمكتبة مطرطارس تدريب أماني عبد التواب.

وفي بيت ثقافة إبشواي أقيمت ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب الفنان أحمد السيد، وشهدت مكتبة الشواشنة ورشة رسم حر، بجانب مسابقة ثقافية أعدتها مكتبة اللاهون للأطفال.