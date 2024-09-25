نقيب الصحفيين: معرض الكتاب بالنقابة يتيح تنوعاً ثرياً وسيقام سنوياً

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن معرض الكتاب المقام بالنقابة في دورته الأولى يمثل تعاونًا جيدًا وبنّاء بين اتحاد الناشرين ونقابة الصحفيين، ويتيح تنوعًا في الاصدارات المعروضة أثارت إعجابه بشكل لافت، كما يتيح نسب خصومات عالية، وذلك خدمة للصحفيين وأسرهم وزوار المعرض من غير الصحفيين.

وأضاف البلشي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن المعرض سيتم إقامته بشكل دوري كل عام بمقر النقابة.

وعن إمكانية إقامة معرض شبيه في محافظات مختلفة كالاسكندرية مثلا، أكد البلشي، أن الفكرة قيد الدراسة وقد يتم تنفيذها مستقبلا.

يذكر أن خالد البلشي نقيب الصحفيين، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، افتتحا النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب ظهر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر في الدورين الأول والرابع بمقر النقابة.

يستمر المعرض خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، عدا الجمعة.

يشارك في المعرض 40 دار نشر مصرية، إضافة إلى جناحين لإصدارات الهيئة العامة للكتاب، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقدم كل دور النشر خصومات للصحفيين وأسرهم، وجمهور المعرض، تتراوح بين 35% حتى 50% طوال فترة المعرض.

وتم تجهيز الدورين الأرضي والرابع بالنقابة مقرًا للمعرض لاستقبال أجنحة الناشرين، والصحفيين وأسرهم، وكل زوار المعرض، الذي يعد الأول من نوعه في نقابة الصحفيين في إطار استعادة الدور الريادي للنقابة كمنبر ثقافي لكل المصريين خلال فترة معرض الكتاب، وخلال الفترة القادمة.

ويقام عدد من الفعاليات الثقافية والفنية على هامش المعرض، ويتم الإعلان عنها في بيان صحفي يوميًا.

وتم تخصيص أجنحة في المعرض لدور النشر: المحروسة للنشر، دار الشروق، الدار المصرية اللبنانية، أكوان للنشر، المرايا للثقافة، مكتبة تنمية للنشر، البشائر للنشر والتوزيع، المكتبة العربية للنشر، الشركة القومية للتوزيع، دار المعارف، تشكيل للنشر، الوهيبي، دار جني للنشر، تطوير لتنمية المهارات، طفرة، الرسم بالكلمات، ديوان إيناس عبد القادر، دار العالم العربي، منشورات الربيع، الثقافية الروسية، الفؤاد للنشر، أم الدنيا للدراسات، البسمة، الصفوة لتنمية المهارات، دار زين، مبدعون، دار أطلس للنشر ، مشكاة للنشر، بيت الحكمة، دار نبض القمة، الكتابة تجمعنا، كيان للنشر والتوزيع، كلمات عربية للنشر، مؤسسة إبداع للترجمة، دار الأهرامات للإصدارات القانونية، الخدمات الروحية، دار المستقبل للنشر، الشرق الأوسط للبرمجيات، مؤسسة الشرق للنشر، دار حروف منثورة.