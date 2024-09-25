خالد جلال: عودة يحيى الفخراني للمسرح القومي قوة دافعة لزيادة الحراك الفني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أن وزارة الثقافة تولى اهتماما كبيرا بعودة القامات الكبيرة المسرحية للوقف على خشبة مسارح الدولة، لما يعد المسرح أحد أذرع القوة الناعمة لبناء المواطن المصري.

وأوضح جلال، أن عودة النجم يحيى الفخراني للوقوف على خشبة المسرح القومي، تمثل عودة قامات المسرح المصري العريق لتقديم كلاسيكيات المسرح العالمي على خشبة المسرح القومي، الذى يعد أعرق مسارح مصر والعالم العربى، مشيرا إلى أن هذه العودة تعد قوة دافعة بشكل عام لزيادة الحراك الفنى المسرحي فى مصر.

عودة يحيى الفخراني للمسرح

حيث يعود من جديد النجم يحيى الفخراني إلى المسرح بعرض " الملك لير" إحدى روائع الكاتب وليم شكسبير، على المسرح القومى التابع للبيت الفنى للمسرح، والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الدكتور أيمن الشيوى، ومن إخراج الفنان شادى سرور، وقد بدأت البروفات بالفعل خلال اليومين الماضيين بالمسرح القومى، بحضور فريق العمل ومدير فرقة المسرح القومي.

يشار إلى أنه سبق للنجم يحيى الفخراني، تقديم مسرحية «الملك لير» في عام 2001 على خشبة المسرح القومي، من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبدالحليم.