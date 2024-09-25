أحمد سعد وإليسا ورامي صبري وبهاء سلطان.. رباعية تاريخية في أرينا بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

في ليلة طربية لا تُنسى، يلتقي أربعة من كبار نجوم الغناء العربي في حفل غنائي ضخم يوم 25 أكتوبر المقبل في "الأرينا كويت" من إنتاج وتنظيم شركة باشا جروب

النجوم المشاركون بالحفل هم إليسا، رامي صبري، بهاء سلطان، وأحمد سعد.

وكشف الرئيس التنفيذي حسين موسى للجهة المنظمة عن فتح باب الحجز لهذا الحدث الفني المرتقب، والذي يأتي ثاني فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي ٢٠٢٤".

وقال موسى، في بيان صحفي: "تستمر مفاجآت مهرجان موسم الكويت الغنائي، حيث ننظم في أرينا الكويت أمسية تجمع لأول مرة بين هؤلاء النجوم

وأوضح أنه سيبدأ الحفل بجولة أولى يشارك فيها رامي صبري، وبهاء سلطان ثم يليها استراحة وتبدأ الجولة الثانية تطل فيها إليسا وأحمد سعد

ويحمل الحفل الذي سيمتد لمدة ٥ ساعات من الطرب والحماس الكثير من المفاجآت للجمهور الحاضر.

وأشار موسى إلى أن اختيار النجوم لهذا الموسم جاء بعد دراسة دقيقة لتوافق ذائقة الجمهور الكويتي المعروف بحبه للطرب والفن.

وأضاف: "هذا الحفل يتميز بتنوعه، حيث سيقدم النجوم مجموعة من روائعهم الفنية لإرضاء كافة الأذواق.

واختتم حديثه قائلا: "ما زلنا نحتفظ بالكثير من المفاجآت التي سنعلن عنها تدريجيًا في الفترة المقبلة".