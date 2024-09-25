شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم عن خاله: لو فيا حاجة كويسة هتكون بسبب خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فهيم لـ"الخليج 365" إنه طوال الوقت يتذكر خاله (خالد صالح)، والذى تمر ذكراه اليوم الأربعاء، مشيراً أن ما تعلمه من خالد صالح أفاده في حياته العملية والشخصية، وإنه يكن له كل محبة واعتزاز على ما تعمله منه، وكان نعم الخال والسند له.

وأضاف فهيم، أنه تعاون معه في العديد من الأعمال ومنها مسلسل الريان وفبراير الاوسد وسلطان الغرام وفرعون، لافتاً إلى أن لو فيا حاجة كويسة هتكون من خالد صالح، ويارب يكون المرحوم خالد صالح حاسس بنجاحى أنا وابنه أحمد .

يشارإلى أن أحمد فهيم شارك في العديد من الاعمال الفترة الماضية آخرهم مسلسل أعلى نسبة مشاهد، وعرض في رمضان الماضى وشارك في بطولته كلا من سلمى أبو ضيف وليلى زاهر، ومحمد محمود وانتصار وآخرون، إخراج ياسمين أحمد كامل.

يشار إلى أن أحمد فهيم يشارك فى بطولة فيلم قصر الباشا بطولة النجم أحمد حاتم، ومقرر عرضه فى الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته كلا من حسين فهمى وعدد كبير من الفنانين، كما يشارك أحمد فهيم في أكثر من مسلسل في رمضان المقبل 2025.