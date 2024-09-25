شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القس عن مسلسل برغم القانون: تعاطفت مع شخصيتي.. والأحداث ما فيهاش حشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد القس عن مشاركته في مسلسل "برغم القانون" مع الفنانة إيمان العاصي، مشيرًا إلى أنه متعاطف مع شخصية أكرم التي يقدمها خلال المسلسل ويحبها أيضًا.

وقال القس خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: حدوتة المسلسل حلوة، وفي كل قفلة حلقة حدث جديد، والمسلسل مفيهوش حشو، وأحيانًا بيكون فيه تطويل درامي بشكل أو بآخر.

وأضاف: قعدت مع الشركة واتفقنا وجبت لأستاذ ريمون في أول يوم 14 صفحة فيهم ملاحظات وأسئلة والمخرج شادي كان متفاهم جدًا وفهمني واتكلمنا، عشان ندي للشخصية حقها.

وأردف: ممكن نشوف شخصيتي إنسان طيب وبعدين بنكتشف إن له أفعال سيئة، ولما بنناقشه هو عنده وجهة نظر، وأنا متعاطف معاه وبحبه حتى لو كان غلط وله منطق، ومفيش شخص خيّر وشخص شرير.

الجدير بالذكر أن برنامج It’s Showtime يعرض على شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم.