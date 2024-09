شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 9.. أكرم ينتقم من محمود ويحرق أحد محلاته والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى، ذهاب وليد (هاني عادل) إلى محل محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز)، ويحاول التعرف عليه ويخفى عنه هويته ويخبره بأنه رجل أعمال يدعى سامح ويتحدث معه عن محلات العصير الخاصة به والرغبة في مشاركته، إلا أن محمود يشك من طريقة وليد خاصة وأنه يعرض الشراكة دون معرفتهما ببعضها.

تعود بريهان (فرح يوسف) إلى المنزل وتجد زوجها أكرم يحاول الوصول إلى ابنهما ياسين الذى تأخر عن الحضور، وفجأة ياسين يتصل بوالدته ويخبرهما أنه في المستشفى أصيب بجرح في يده، وبعد ذهابهما إلى المستشفى يحضر وليد إلى المستشفى ويخبر أكرم وبريهان أنه سيحرر محضر ضد الولد الذى تعدى على ياسين، ويطلب اصطحاب ياسين عنده في المنزل وسط عدم رضاء من أكرم والذى يغادر المكان

وتطورت الأحداث حيث تم إخبار محمود شرشر أن النار اشتعلت في إحدى محلات العصير الخاصة به، وبعد ذهابه إلى المكان وسط حسرة كبيرة، يجد اتصال من أكرم يخبره بأنه من حرق المحل بسبب إيصال ليلى (إيمان العاصى) به ويهدده بأنه إذا اتخذ أي إجراءات سيبغل عنه لانه متورط معه.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.