فن ومشاهير

"عدت 10 سنين".. أحمد خالد صالح يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيا الفنان أحمد خالد صالح، ذكرى وفاة والده النجم خالد صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب أحمد خالد صالح: "رحمة الله ورضوانه عليك يا أبويا، عدت ۱۰ سنین ولسه القلب كما لو أنه إمبارح يا فخر وحب قلبي يا رب يرحمك ويغفر لك ويجعلك من المنعمين المستبشرين برؤية وجهه الكريم وشفاعة سيدنا الحبيب يرحمك وينعمك بحجم حب الناس ليك يا حبيبي ودعواتهم وذكراك الطيبة ويجعلني فخر ليك دنيا وآخرة".

وأضاف: "زي ما حضرتك فخر ليا ولكل من كنت في حياته يا روح الروح، اللهم أغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وأغفر اللهم لأحبابنا أجمعين يا رب".

وحرصت زوجته هنادي مهنا على إحياء ذكرى وفاة والد زوجها أحمد خالد صالح، وكتبت في التعليقات: "ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب وربنا يصبر ويطبطب على قلبك".

آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح الدرامية، المشاركة في مسلسل المداح 4 الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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