شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب: حياتى تحولت إلى مسلسل تلفزيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمى جوني ديب عن تحول حياته إلى "مسلسل تلفزيوني" في السنوات الأخيرة خلال مؤتمر صحفي فى ظهوره الأخير كمخرج، حيث أخرج ديب فيلم السيرة الذاتية Modì، وهو عمل درامي عن حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني، بطولة النجم العالمى آل باتشينو، وريكاردو سكامارسيو وستيفن جراهام.

ومن المقرر أن يعرض فيلم السيرة الذاتية Modì لأول مرة في مهرجان سام سيباستيان السينمائي الدولي، على أن يتم طرحه في دور العرض حول العالم في ديسمبر المقبل.

في المؤتمر الصحفي، سُئل ديب عن كيفية مقارنة تجاربه الشخصية بتجارب بطل الفيلم، والتي قال إنها كانت تتطلب منهما كسب لقمة العيش، وصرح قائلا:" يمكننا القول إنني مررت بالعديد من الأشياء مثل بطل الفيلم، لكنني بخير، وأعتقد أننا جميعًا مررنا بالعديد من الأشياء، في النهاية، ربما لم يتحول عملك إلى مسلسل تلفزيوني في الواقع، لكننا جميعًا نمر بما نمر به".

وذلك بعدما شعر النجم العالمى جوني ديب بالتواضع عندما طلب منتجو فيلم السيرة الذاتية الجديد Modì إخراج العمل الذى سيدور حول حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني، ويقوم ببطولته النجم العالمى آل باتشينو ، وريكاردو سكامارسيو وستيفن جراهام.