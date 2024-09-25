شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي وأحمد داود يتصدرات أفيش فيلم "الهوى سلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" البوستر التشويقي الأول للفيلم، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي.



الهوى سلطان

ويظهر في البوستر بطلا العمل منة شلبي وأحمد داود جالسين على شنطة إحدى السيارات في أحد شوارع مصر الجديدة بألوان متناسقة وملابس بسيطة وشبابية.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "الهوى سلطان" قريبًا في جميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.