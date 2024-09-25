فن ومشاهير

"القومي للسينما" يعلن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة الـ 26 من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلي 11 فبراير 2025،

يأتي ذلك في إطار استعدادات لجنة اختيار الأفلام التي ستبدأ أعمالها قريباً. وسوف يتم إستقبال الأفلام حتى 25 نوفمبر المقبل، على أن تكون الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024، وسيتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان 
https://ismailiafilmfest.com/ismailia2025/

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يُنظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، ويُقام سنوياً في محافظة الإسماعيلية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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