شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد وطاهر أبو ليلة وسامر أبو طالب وإلهام عبد البديع فى عزاء شقيق إيساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من أصدقاء الفنان إيساف في حضور عزاء شقيقه نمازى جبل بمسجد آل رشدان ومواساته في الفقيد الذى وافته المنية صباح أمس، بعد أن أصابته أزمة صحية مفاجئة كانت سببا في وفاته، وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الوسط الفني، الفنان طاهر أبو ليلة والفنان هيثم سعيد والفنانة إلهام عيد البديع والملحن سامر أبو طالب والفنان أحمد جوهر.

وكان نجل نمازى جبل أعلن وفاة والده من خلال حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله أبويا نمازى جبل، فضلا وليس أمرا الدعاء لة بالرحمة".

يذكر أن إيساف انضم مؤخرا إلى أبطال فيلم المدرسة، بطولة كل من: حورية فرغلي، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.



عزاء شقيق ايساف



عزاء شقيق إيساف