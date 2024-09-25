بداية جديدة .. "ناصف" يتفقد أنشطة الثقافة بقنا وسط حضور جماهيري غفير

ياسر رشاد - القاهرة -

تفقد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأربعاء، قصر ثقافة قنا، للوقوف على الفعاليات والأنشطة والخدمات الثقافية والفنية التي يقدمها القصر للرواد، في إطار برامج وزارة الثقافة، كما تابع برنامج فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك في جولة رافقه فيها عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومحمود عبد الوهاب مدير عام الإقليم، وأنور جمال، مدير عام ثقافة قنا.

أشاد نائب رئيس الهيئة بالخدمات والأنشطة التي يقدمها القصر لأبناء الصعيد وطالب بتكثيفها وتنوعها خلال الفترة المقبلة، كما تابع الأنشطة والفعاليات المقدمة ضمن مبادرة "بداية" المعنية ببناء الإنسان والتنمية البشرية، وناقش مع مسئولي الثقافة في الموقع سبل تعظيم أوجه الاستفادة من موقع القصر وذلك من الناحية الاستثمارية.

وضمن فعاليات مبادرة "بداية" وبحضور جماهيري غفير لأبناء قرية الخطارة بمركز نقادة بقنا، شهد "ناصف" عرض "توتة توتة"، لفرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح.

يدور العرض حول التعرف على مجموعة من التنويرين الذين أثروا في الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر، تأليف طارق عمار، ديكور أحمد جمال، مخرج منفذ أحمد ماهر، إخراج سعيد منسي، ويستمر حتى 26 سبتمبر الحالي بقرى ومراكز محافظة قنا.

المتحف القبطي يستقبل الطلاب ذوي الإعاقة ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للغة الإشارة

من ناحية أخرى ، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للغة الإشارة، وفي إطار أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، زيارة ميدانية إلى المتحف القبطي، لطلاب المدارس من ذوي الإعاقة السمعية.

الزيارة ضمت طلبة مدارس "أمل السيدة نفيسة للصم، وأمل المنيرة للصم، وزينهم للصم وضعاف السمع"، للتعرف على تاريخ المتحف وأهم مقتنياته حيث تم إنشاؤه عام 1910م، لجمع الآثار والوثائق التي تسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر.

وتعرف الطلاب على ما يضمه المتحف من قطع أثرية، وموقعه الفريد حيث يقع داخل أسوار حصن بابليون الشهير، وبجانب مجموعة كنائس مصر القديمة "كنيسة أبى سرجة، وكنيسة السيدة العذراء الشهيرة، والمعبد اليهودي"، ويضم حوالي 16000 قطعة أثرية رتبت حسب الترتيب الزمني، وصاحبت الزيارة الترجمة بلغة الإشارة.

كما أقيمت ورشة رسم نفذها قسم الفنون التشكيلية بالمتحف، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الفعاليات نفذتها الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة د. هبة كمال، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون مع مديرية تعليم القاهرة وإدارة السيدة زينب.