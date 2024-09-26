عزيز الشافعي يكشف كواليس تعاونه مع أنغام ومحمد رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - حل الملحن الكبير عزيز الشافعي ، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية، وكواليس تعاونه مع كبار نجوم الوطن العربي .

وقال عزيز الشافعي:"اللحظة دي بالنسبة لي من أهم اللحظات، والأغاني اللي بتطلب بيبقى تنفيذها أصعب، إنما الحاجات اللى بتطلع بشكل عفوي بتبقى اسهل".

وكشف عزيز الشافعي، خلال لقاء ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلى، على قناة on e، تفاصيل عن أغنية أنغام ومحمد رمضان في شهر رمضان الماضي، قائلا: "أغنية أنغام ومحمد رمضان كانت معمولة بلحن حد تاني وكلمات أيمن بهجت قمر وبعد كذا مقابلة محصلش اتفاق وبعدين كلموني قبل يومين من المقابلة اللي هيختاروا فيه الأغنية".

وتابع: "لحنت الأغنية في نفس اليوم وعملتها وصعوبة الموضوع أنها كانت لأنغام وأيضا محمد رمضان لأنه بيغني بطريقة تانية مختلفة خالص وكأنها مستحيلة وكل واحد لقى نفسه في الاغنية، وحصل تغيير واحد في الأغنية طلبه محمد رمضان لكن أنغام لقت اللحن من الأول".

آخر أعمال عزيز الشافعي

كان عزيز الشافعي طرح آخيرًا أغنية أغنية قولوا لولادكو، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، من كلماته وآلحانه، توزيع وميكس احمد وجيه، صولو ناي ممدوح سرور، كورال الأطفال د. محمد عبد الستار.

كلمات قولوا لولادكو لـ عزيز الشافعي

وتقول كلمات أغنية "قولوا لولادكو":

قولوا لولادكو في كل مكان

قولوا لولادكو كمان وكمان

العدوان الإسرائيلي على الأرض العربية باطل

العدوان الإسرائيلي قتل الأطفال الشجعان

يارب يارب رجع حق المظلومين

يارب يارب خفف وجع المجروحين

يارب يارب انصر فلسطين ".