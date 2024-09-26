محمد القس: برغم القانون حدوته حلوة وتعاطفت مع شخصيتي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان محمد القس، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "برغم القانون" مع الفنانة إيمان العاصي، لافتًا إلى أنه تعاطف مع الشخصية التي يقدمها خلال الأحداث.

وقال محمد القس، خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: حدوتة المسلسل حلوة، وفي كل قفلة حلقة فيه حدث جديد، والمسلسل مفيهوش حشو، وأحيانًا بيكون فيه تطويل درامي بشكل أو بآخر.

وأضاف: قعدت مع الشركة واتفقنا وجبت لـ ريمون في أول يوم 14 صفحة فيهم ملاحظات وأسئلة والمخرج شادي كان متفاهم جدًا وفهمني واتكلمنا، عشان ندي للشخصية حقها.

وتابع: ممكن نشوف شخصيتي إنسان طيب وبعدين بنكتشف إن له أفعال سيئة، ولما بنناقشه هو عنده وجهة نظر، وأنا متعاطف معاه وبحبه حتى لو كان غلط وله منطق، ومفيش شخص خيّر وشخص شرير.