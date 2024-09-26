للمرة الأولى بمختلف الأعمار.. المهن التمثيلية تنتج فيلم «GAME WORLD» للمواهب النقابية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، لطرح أول فيلم سينمائي من إنتاجها، والذي يحمل عنوان «GAME WORLD»، وذلك بناءً على اقتناعها بالمواهب النقابية في مختلف الأعمار.

فيلم GAME WORLD

فيلم GAME WORLD، يضم كوكبة من ممثلي نقابة المهن التمثيلية وتحت إشراف أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، من إخراج وتأليف روان الغابة.

وتعد هذه تلك التجربة فريدة من نوعها ليس لأنها فقط دعم من النقابة لأعضائها ولكن أيضا لأنها أول تجربة سينمائية من إنتاج النقابة استخدمت فيها أفضل وأحدث التقنيات السينمائية العالمية.

بيان نقابة المهن التمثيلية

التجربة الثانية للمخرجة روان الغابة

كما أنها تعد التجربة الثانية للمخرجة روان الغابة بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء دراستها بجامعة لوس أنجلوس، وشارك في التجربة مدير التصوير حام حبيب والأعمال التقنية تمت بالتعاون مع شركة أروما.