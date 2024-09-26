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ميني ألبوم جديد لـ بلاك تيما.. أمير صلاح الدين يكشف التفاصيل

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة "بلاك تيما" لانطلاق ميني ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة بعنوان "الصندوق الأسود" ليكون الألبوم الرابع في مشوارهم الفني.

وكشف الفنان أمير صلاح الدين، أحد أعضاء الفرقة، عن تفاصيل تحضيراتهم لميني ألبوم.

وقال أمير، خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: إحنا بنحضر لميني ألبوم اسم "الصندوق الأسود" هيكون فيه 5 أغاني، عملنا منهم اتنين وبنكمل الباقي إن شاء الله.

وأضاف : " أنهم سيعيدون تجربة تقديم اللون النوبي في الألبوم ولكن بأغنية واحدة فقط تحمل اسم "دوجو دامو"، قائلًا: دوجو دامو  يعني مفيش فلوس بالنوبي، وإن شاء الله تنزل قريب، هي وأغنية اسمها "غدارة" الاتنين ضمن أغاني الميني ألبوم.

وأوضح أمير صلاح الدين، أنهم يتعاون في الميني ألبوم مع العديد من الشعراء منهم محمد عبده وضياء الرحمن وإسلام بجول، أما عن الملحنين فسيشارك محمد عبده وأحمد بحر في التلحين أيضًا، هذا إلى جانب مشاركة أمير في الألبوم كشاعر وكملحن من ناحية أخرى، كما يتعاونون مع موزعين موسيقيين مختلفين في الخمس أغاني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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