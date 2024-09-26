أمير شاهين: "الناس كانت بتقول بيمثل عشان خاطر أخته" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان أمير شاهين، عن سبب تأخره في الحصول على المكانة التي يستحقها كممثل، على الرغم من بدايته المبكرة في التمثيل.

وقال أمير، في اتصال هاتفي ببرنامج "تفاصيل": "مش هقول إني متأخر، أنا بشوف إن كل حاجة بتيجي في وقتها، والحمد لله أنا عملت خطوات كويسة جدًا، وقدمت أعمال كتير راضي عنها، وشهادة الجمهور بالنسبة لي مهمة جدًا، وحُب الجمهور ده أهم حاجة الفنان بيوصل لها، وحُب الجمهور لا يقدر بثمن، وبكون مبسوط بردود أفعلا الناس على أي عمل بقدمه".

وتابع، أنه من أوائل أبناء الفنانين الذين ظهروا على شاشة التليفزيون، حيث بدأ التمثيل وهو في الخامسة من عمره من خلال مسرحية "الأمير الصغير" مع الفنان الراحل سمير غانم، وكان عرضها لمدة يوم واحد بمناسة أعياد الطفولة، وكانت بحضور السيدة سوزان مبارك، والسيد صفوت الشريف وزير الإعلام وقتها.

وأوضح: "بعد نجاح مسرحية الأمير الصغير، طلبوني بالاسم، وعملت بعدها مسرحية مصنع الشيكولاتة مع الأستاذ أبو بكر عزت، والثالثة مسرحية السيرك مع الأستاذ حسن يوسف، وكانت بمناسبة أعياد الطفولة وكان في أطفال بتيجي تحضر من المدارس".

واستكمل، أنه خلال فترة الطفولة شارك بالتمثيل في فيلم "شيطان من عفن" مع الفنان حسين فهمي، والفنانة لبلبة، وإخراج الراحل حسن الصيفي، مشيرًا إلى أنه عمل كثيرًا في مرحلة الطفولة، وعند الكبر استغل المخرجون الشبه الذي يجمع بينه وبين شقيقته الكبرى الفنانة إلهام شاهين.

وأشار أمير شاهين، إلى أن أول مسسل قدمه في الدراما كان "امرأة من نار" بطولة شقيقته الفنانة إلهام شاهين، متابعا: "كان مطلوب إن الولد يبقى شبه إلهام، لإنها بتبدل ابنها بابن زوجها، ضمن أحداث المسلسل، فكان مطلوب جدًا موضوع الشبه، وملقوش شبه أكثر مني الحقيقة.. ودي كانت البداية، والمخرجين بعد كدة أي ولد شبه إلهام شاهين يبقى أمير.. والناس كانت بتقول في الأول هو بيمثل عشان خاطر أخته.. ولكن اللي بيتوسط لحد في مرة مش هيقدر يتوسط في الثانية لو الشخص معندوش قبول أو موهبة".

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