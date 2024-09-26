ميرنا نور الدين تستعرض جمالها بفستان ذهبي والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين الأنظار بإطلالتها الصيفية خلال استمتاعها بإجازتها.

ونشرت ميرنا صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان جريئ باللون الذهبي.

ونالت الصور استحسان رواد انستجرام وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه القمر ده"، "مش طبيعي جمالك"، "حلوة كتير"، "الجمال كله في صورة"، "منورة يا قمر".

يذكر أن ميرنا نور الدين تشارك بفيلم "في عز الضهر" بطولة الممثل الكندي العالمي مينا مسعود في أولى بطولاته بالسينما المصرية ويشاركهما البطولة عدد من نجوم السينما وهم إيمان العاصي، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، تاليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق حول رحلة صعود زعيم عصابات دولي يرتكب العديد من عمليات الاحتيال حول العالم.

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