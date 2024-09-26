إسعاد يونس: "قرارات زوزو ثورية وهجبر أحفادي يجروا ورا العلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة إسعاد يونس، عن رأيها في مصطلح التربية الحديثة، الذي تناقشه خلال أحداث مسلسل "تيتا زوزو"، مشيرة إلى أن هناك بعض القيم الواجب إجبار الأجيال الجديدة على اكتسابها، منها الصدق والسعي لتعلم التكنولوجيا.

وقالت إسعاد، خلال لقائها ببرنامج It’s Showtime : "موضوع التربية الحديثة قد نكون لمسنا معناه في المسلسل؛ لأن قرارت زوزو ثورية شوية، وإن شاء الله تكون الأفكار كلها قريبة من التربية الحديثة اللي المعظم بيتفق عليها، وأنا مفتقدة في تربية الجيل الجديد الطريقة، سواء طريقة تعليم معينة أو سلوك منزلي أو تراث عائلي أو تراث وطني".

وأشارت إسعاد إلى أنه من الواجب إجبار الأحفاد والأبناء على بعض الصفات واكتسابها في تربيتهم منها الصدق، مضيفة: "ممكن أجبر أحفادي على الصدق؛ لأنه مهم أوي عشان الواحد يعرف ماشي في أنهي طريق، ويجروا ورا العلم أكتر؛ لأن العالم اللي جاي فيه تكنولوجيا حاجات بتيجي وتخلص بسرعة ومش بتأسس حاجة في الحياة واعترضت على فيديوهات التيك توك وبتجيبله إيراد وكل ده رغاوي وبتخلص في وقت قليل جدًا واللي اعتمد على ده بعد شوية هيلاقي نفسه وحيد في السكة دي وهيضطر يبدأ من أول وجديد يتعلم بجد".

وانطلق عرض أولى حلقات مسلسل "تيتا زوزو" على شاشة dmc يوم 21 سبتمبر الجاري.

مسلسل "تيتا زوزو" بطولة إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

اقرأ أيضا:

إنجي المقدم توجه رسالة للشعب اللبناني

أول تعليق من إلهام شاهين بعد حريق ديكورات فيلم "الحب كله"