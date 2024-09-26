شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج المسرحى السعيد منسى يقدم ورشة فى التمثيل والإخراج بمسرح الجيزويت والان مع تفاصيل الخبر

يقدم المخرج المسرحي السعيد منسي ورشة في الإخراج المسرحي، وذلك بمسرح الجيزويت بالقاهرة، وسيتم خلالها تعليم أساسيات التمثيل المسرحي، تطوير أدوات الممثل، وكذلك كيفية بناء الشخصية التي ستقوم بتمثيلها، وأساسيات الإخراج، كيفية قراءة النص وكيفية إعداد نص مسرحي وكيفية اختيار الممثل المناسب للدور، وكيفية خلق رؤيتك الخاص، وستكون مدة الورشة 16 محاضرة.

يذكر أن المخرج السعيد منسي يعمل كمخرج مسرحي منذ عام 1997، وحاصل على العديد من الجوائز منها جائزة المهرجان القومى للمسرح أحسن مخرج احتراف عن عرض القروش الثلاثة (2016)، وجائزة المهرجان القومى للمسرح أحسن مخرج احتراف عن عرض الحب فى زمن الكوليرا (2022)، وجائزة أحسن مخرج على مستوى جامعه المنصورة 8 مرات، وأحسن مخرج على مستوى جامعات مصر 4 مرات، وجائزة المركز الأول بمهرجان إبداع للجامعات المصرية مرتين سنه 2016 و2023، جائزة أحسن مخرج على مستوى الثقافة الجماهيرية 4 مرات، شارك في إحدى عشرة دورة بالمهرجان القومى للمسرح، شارك في ثلاث دورات بالمهرجان التجريبي، وحائز على العديد من جوائز الإخراج في العديد من مهرجانات المسرح المستقلة كمهرجان ساقيه الصاوى ومهرجان المسرح المستقل والمسرح العربى ومهرجان المركز الثقافى الفرنسى ومهرجان اسكندراما.

وكانت آخر عروض المخرج السعيد منسي عرض "النور" عن رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر نقطة نور، كتابة شادي السعيد، ديكور أحمد الشربي، ألحان زياد هجرس، استعراضات ابراهيم كابو، إضاءة ابو بكر الشريف، أزياء دينا عمران.