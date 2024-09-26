متحف الطفل يحتفل باليوم العالمي للسلام.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، ان مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) ينظم غدٍ الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا عدد من الأنشطة والفعاليات للزوار بالتعاون مع الإدارة المركزية لثقافة الطفل برئاسة دكتوره جيهان حسن.

ويأتي ذلك إحتفالاً باليوم العالمي للسلام والذي يحمل هذا العام شعار دولياً بعنوان "زرع ثقافة السلام".

كما يصادف هذا العام الذكرى ال25 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام ؛ حيث تقدم ندوة للأمهات بعنوان "التربية الايجابية والتنشئة الصحيحة رؤي لبداية جديدة" ؛ كما يشمل الاحتفال ورش عمل فنية للأطفال، ورشة حكي تقدمها الكاتبة هاجر سلامة ورشة فنية (أوريجامي) إلي جانب عروض القبة السماوية.