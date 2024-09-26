فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة الـ 26 من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2025.

يأتي ذلك في إطار استعدادات لجنة اختيار الأفلام التي ستبدأ أعمالها قريبا، وسوف يتم إستقبال الأفلام حتى 25 نوفمبر المقبل، على أن تكون الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024، وسيتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.. أضغط هنا.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يُنظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، ويُقام سنويا في محافظة الإسماعيلية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.