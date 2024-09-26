بالصور- لحظات حميمة جمعت ليدي غاغا وخطيبها في العرض الأوّل لفيلم Joker: Folie à Deux في لندن

استقبلت لندن مساء الأربعاء العرض الأوّل لفيلم ليدي غاغا وخواكين فينيكس الجديد في المملكة المتّحدة، Joker: Folie à Deux.

تلعب المغنية التي تحوّلت إلى ممثّلة دور البطولة في دور هارلي كوين في فيلم الإثارة النّفسيّ، إذ يُعيد خواكين فينيكس دوره باعتباره الجوكر.

عند وصولها إلى CIneworld Leicester Square إلى جانب خطيبها الدّاعم الدّائم مايكل بولانسكي، بدت غاغا مذهلة في ثوب أحمر من تصميم هايدي سليمان وهي تحيّي المعجبين. وظهرت بشعر قصير أحمر. من جهته بدا مايكل أنيقًا دون عناء مرتديًا بذلة سوداء وقميصًا أنيقًا أبيض وربطة عنق وهو يضع ذراعه حول زوجته المستقبلية.

حدّقت غاغا بإعجاب إلى مايكل وهي تستعرض خاتم خطوبتها الضّخم على السّجّادة الحمراء أمام عدسات الكاميرا.

سيشهد فيلم Folie à Deux عودة خواكين، البالغ من العمر تسعة وأربعين عامًا، إلى دور آرثر فليك المعروف أيضًا باسم الجوكر، وقد وصل إلى العرض الأوّل مرتديًا سترة وربطة عنق سوداء.

يُعد الفيلم الذي طال انتظاره تكملة للجزء الأوّل من فيلم Joker الحائز جائزة الأوسكار لعام ٢٠١٩، والذي حقّق أكثر من مليار دولار في شبّاك التّذاكر العالميّ ولا يزال الفيلم الأعلى ربحًا من فئة R على الإطلاق. ومن المقرّر إطلاقه في الرّابع من تشرين الأوّل/أكتوبر، في صالات السّينما.

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الجدير بالذّكر أن ليدي غاغا كانت قد حضرت العرض الأوّل لفيلم “Joker: Folie à Deux” في مهرجان البندقيّة السّينمائيّ الدّولي الحادي والثّمانين برفقة خطيبها مايكل بولانسكي، إذ وثّق الإعلام الإيطالي لحظات رومانسيّة جمعت الثّنائيّ.