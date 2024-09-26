كاثرين زيتا جونز تصدم المتابعين بطريقة احتفالها بعيد ميلاد مايكل دوغلاس

أثارت كاثرين زيتا جونز ضجّة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ تكريمًا لعيد ميلاد زوجها مايكل دوغلاس الثّمانين، إذ نشرت تحيّة لافتة للنّظر أثارت اهتماما واسع النّطاق.

شاركت، الممثّلة البالغة من العمر خمسة وخمسين عامًا، صورة لها وهي تقف بجانب منضدة الحمّام، ولا ترتدي شيئًا سوى الكعب العالي.

في التعليق، اعترفت زيتا جونز بشكل فكاهي بتاريخهما الطويل في أعياد الميلاد المشتركة خاصّة أنّ الممثّلة وزوجها يتشاركان عيد الميلاد نفسه في الخامس والعشرين سبتمبر، وكانا معًا لأكثر من عقدين من الزمن، وهو اتحاد تميّز بالحبّ الدائم والاحترام المتبادل.

وكتبت في منشور على إنستغرام: “في عيد ميلادي! بعد أكثر من خمسة وعشرين عامًا من مشاركة عيد ميلادي مع زوجي، نفدت أفكار الهدايا لدي!”. قبل أن تضيف بغمزة “هذا هو خيار الهديّة الثّاني، كرات الجولف هي الخيار الأوّل … بالطبع.”

كما أشادت زيتا جونز برحلتهما معًا، ونشرت صورة أخرى من أيّامهما الأولى مع رسالة صادقة: “كان هذا في عيد ميلادنا قبل خمسة وعشرين عامًا! أحبّك من كل قلبي”.

بدوره، أعرب دوغلاس عن تمنيّاته بعيد ميلاد زوجته، التي احتفلت أيضًا بعيد ميلادها الخامس والخمسين.

ونشر الممثّل تحيّة لنجمة “شيكاغو” على إنستغرام، وكتب: “أحبّك من كل قلبي! أتمنّى أن يكون عامك الجديد هو الأفضل!”

لقد اقترن مزاح الزوجين بالمرح والمشاركات الرّومانسيّة المتكرّرة بإعجاب المتابعين منذ فترة طويلة.

على الرغم من الهوّة العمريّة بينهما البالغة خمسة وعشرين عامًا، كشفت زيتا جونز في مقابلات سابقة أن روابطهما مبنية على الاحترام العميق والحبّ وروح الدّعابة.

شاركت في مقابلة عام ٢٠٢١ مع مجلة WSJ: “لم نفقد أبدًا روح الدّعابة لدينا، ونحن نستمتع بالصّحبة معًا.

وقد نتج عن زواجهما، الذي بدأ بحفل زفاف ضخم في مدينة نيويورك عام ٢٠٠٠، ولدان هما: ديلان، اربعة وعشرين عامًا، وكاريس، واحد وعشرين عامًا.

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لقد كانت قدرة الزّوجين على تحقيق التّوازن في حياتهما المهنيّة مع الحفاظ على اتّصال قويّ بمثابة حجر الزّاوية في زواجهما النّاجح لأكثر من أربعة وعشرين عامًا.