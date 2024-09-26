بهدف نشر التّراث الموسيقيّ السّعوديّ.. هاني فرحات أوّل عربيّ يقُود الأوركسترا الملكيّة البريطانيّة

عبّر المايسترو المصريّ، هاني فرحات، عن فخره وسعادته، باختياره كأوّل موسيقيّ عربيّ يقود الأوركسترا الفيلهارمونيّة الملكيّة البريطانيّة، في حفل موسيقيّ ضخم، يُقام على مسرح “سنترل هول وستمنستر” في لندن يوم السّبت الموافق الثّامن والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري.

يأتي الحفل من تنظيم هيئة الموسيقى، تحت إشراف وزير الثّقافة السّعوديّة بدر بن عبد الله بن فرحان، ضمن جولات “روائع الموسيقى السّعوديّة”، التي تهدف إلى التّعريف بالتّراث الموسيقيّ السّعوديّ حول العالم، إذ من المقرّر أن يقود هاني فرحات، الأوركسترا الفيلهارمونيّة الملكيّة البريطانيّة والأوركسترا السّعوديّة لتقديم مزيج مميّز يصل سحره إلى جميع أنحاء العالم.

في السّياق نفسه، عبّر “فرحات” عن فخره بقيادة الأوركسترا الفيلهارمونيّة البريطانيّة والسّعوديّة على أحد أهم المسارح العالميّة، حيث وقف عظماء الموسيقى والغناء في العالم، مؤكّدًا أن اختياره لهذه المهمّة يعتبر تتويجًا لسلسلة الحفلات النّاجحة التي قادها هذا العام وشارك فيها عدد من نجوم ونجمات الغناء العربيّ.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

كما أشار “فرحات “، إلى أن برنامج الحفل سيتضمّن مقطوعات موسيقيّة عربيّة يقدّمها عازفون من جنسيّات مختلفة، تعبر عن التّراث السّعوديّ إذ سيتم تقديم تلك الألحان العربيّة بتوزيعٍ يجعلها قربية من آذان المستمع الغربيّ ووجدانه.

الجدير بالذّكر، أنّ الأوركسترا الفيلهارمونيّة الملكيّة البريطانيّة، تأسست عام ١٩٤٦ وهي أوركسترا عالميّة مقرّها قاعة كادوغان في لندن- بريطانيا.