محمد إمام في سباق مع الزمن من أجل “شمس الزناتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان محمد إمام دخل في سباق مع الزمن للانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “شمس الزناتي”، حتى ينتهي منه خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وذلك ليتفرغ بعدها لتصوير مسلسله الرمضاني “الكينغ”، إضافة إلى الخوف من انشغال أبطال الفيلم في تصوير أعمالهم الرمضانية الفترة المقبلة ما قد يضطر صناعه لتأجيل التصوير لما بعد رمضان.

ولجأ صناع الفيلم لتكثيف ساعات التصوير وعمل وحدتي تصوير للانتهاء من المشاهد المتبقية خلال الوقت المحدد.

يُذكر أن محمد إمام سيخوض موسم رمضان 2025 بمسلسل بعنوان “الكينغ” تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم، ويتناول قصة حياة شاب مصري عضو في عصابات المافيا الدولية، ويتم تصويره بين مصر وأوروبا وعدد من الدول العربية في الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، شارك محمد إمام في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “كوبرا”، تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق والعمل شارك فيه كل من مجدي كامل، أحمد فتحي، محمد ثروت، هشام إسماعيل، علاء مرسي، أوس أوس، منة فضالي، محمود البزاوي، أيمن عزب، هبه عبدالغني، وآخرين.