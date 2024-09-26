محمود حميدة يكسر صمته ويعلّق على أزمة “الملحد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة من الصمت وعدم الرد على الجدل الذي أثير الفترة الماضية حول فيلم “الملحد”، خرج الفنان محمود حميدة عن صمته ليتحدث عن أزمة الفيلم، بعد قرار بمنعه من العرض والذي لا يزال سارياً حتى الآن.

وقال حميدة: “الناس بتربط الخيال بالواقع وده أمر غير صحيح”، مضيفاً: “لا أعلم السبب الرئيسي لمنع عرض فيلم “الملحد”، خاصة أن المنتج أحمد السبكي حصل على موافقة الرقابة من شهر يناير الماضي”.

فيلم الملحد هو بطولة: أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، الراحل مصطفى درويش، وعدد من ضيوف الشرف بينهم هشام عاشور.

من ناحية أخرى، ينتظر محمود حميدة خلال الفترة المقبلة عرض فيلم “فرقة الموت”، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ويشاركه في بطولته كلٌ من: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، بيومي فؤاد، أمينة خليل، فريدة سيف النصر، سماح أنور، وجيهان الشماشرجي.

يُذكر أن آخر أعمال محمود حميدة الفنية، مسلسل “نقل عام”، وهو من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب، وشاركه في بطولته الفنانون: دينا، ريم البارودي، ميرهان حسين، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، ونهلة سلامة.