التجربة الأولى لدمج الموسيقى السعودية بالعالمية بقيادة هاني فرحات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تجربة تعتبر الأولى في دمج الموسيقى السعودية مع الموسيقى العالمية، وقع الاختيار على المايسترو هاني فرحات ليكون أول عربي يقود أوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية، في حفل كبير يقام على مسرح “سنترل هول وستمنستر” في قلب العاصمة البريطانية لندن السبت 28 أيلول (سبتمبر) الجاري.

يأتي الحفل الذي يقود فيه الموسيقار هاني فرحات الأوركسترا الفيلهارمونية ضمن أنشطة نشر التراث الموسيقي السعودي في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقود فرحات إلى جانب الفيلهارمونية الملكية البريطانية، الأوركسترا السعودي، وسيندمج الفيلهارموني والسعودي لتقديم مزيج مميز من الموسيقى العربية والبريطانية خلال فقرات الحفل.

ومن جانبه أعرب هاني فرحات عن سعادته بقيادة الأوركسترا على واحد من أهم المسارح العالمية، الذي وقف عليه عظماء الموسيقي والغناء في العالم، وقال: “أشعر بالفخر لاختياري لقيادة الأوركسترا في هذا الحفل الضخم، الذي يأتي تتويجًا لسلسلة الحفلات الناجحة التي شاركت فيها عددًا من نجوم ونجمات الغناء العربي هذا العام”.

وأشار فرحات إلى أن المزج بين عازفين من جنسيات مختلفة في تقديم الألحان العربية يمنحها أبعادًا أخرى، ويجعلها قريبة من آذان ووجدان المستمع الغربي”.

الحفل يقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، وتنظمه هيئة الموسيقى بالمملكة ضمن جولات “روائع الأوركسترا السعودية” في إطار جهودها لتعزيز حضور الثقافة والفنون السعودية على الصعيد الدولي.

يذكر أن الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية هي أوركسترا عالمية تأسست عام 1946، ويقع مقرها الدائم قاعة كادوجان في لندن.