برسالة مؤثرة.. أحمد السقا يحيي الذكرى الـ14 لرحيل والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الخاص في منصة “X” رسالة مؤثرة وجّهها إلى والده الراحل المخرج صلاح السقا أحيا بها ذكرى رحيله الرابعة عشرة.

وقال السقا في رسالته: “زي النهارده من ١٤ سنة رحل عن دنياي مَن علّمني كل شيء ممكن أكون بأعمله كويس في حياتي، الله يرحمك يابا… وحشتنى يا أبو صلاح، نسألكم الدعاء”.

من ناحية أخرى، يستعد أحمد السقا للمشاركة في دراما رمضان المقبل 2025، بالجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” مع طارق لطفي بعد نجاح جزئه الأول في موسم رمضان الماضي.

ويشارك أحمد السقا وطارق لطفي في بطولة مسلسل “العتاولة” كلٌ من: زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي…، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد تعاقدت مع الفنانة فيفي عبده للمشاركة في الجزء الثاني منه، لتعود من خلاله الى دراما رمضان بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات.