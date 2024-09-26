“الست” تجمع منى زكي ونيللي كريم لأول مرة في فيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل صناع فيلم “الست” الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي وتجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مع النجمة نيللي كريم للمشاركة في الفيلم، وذلك لظهورها كضيف شرف، ليكون العمل الأول الذي تلتقي فيه النجمتان طوال مشوارهما الفني.

وكانت نيللي ومنى قد عملتا معاً في مسلسل “نمرة اتنين”، الذي عرض عام 2020، لكنهما لم تلتقيا في أي مشهد حيث كان المسلسل عبارة عن حكايات منفصلة وكانت كل نجمة منهما تجسد بطولة حكاية مختلفة.

فيلم الست يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

يُذكر أن نيللي كريم تشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2025، بعمل جديد من تأليف أمين جمال، وإخراج عبد العزيز النجار، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل لبدء التصوير.

وكانت نيللي قد شاركت في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “فراولة”، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي وشارك في العمل شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم.

أما منى زكي فعرض لها مؤخراً في السينما فيلم “رحلة 404″، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني وشارك فيه محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، وتم ترشيح العمل للمشاركة في جائزة الأوسكار.