أحمد خالد صالح يتصدر تريند جوجل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان أحمد خالد صالح في الساعات الماضية، تريند محرك البحث "جوجل"، بعدما أحيا ذكرى وفاة والده النجم خالد صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب أحمد خالد صالح: "رحمة الله ورضوانه عليك يا أبويا، عدت ۱۰ سنين ولسه القلب كما لو أنه إمبارح يا فخر وحب قلبي، يا رب يرحمك ويغفر لك ويجعلك من المنعمين المستبشرين برؤية وجهه الكريم وشفاعة سيدنا الحبيب يرحمك وينعمك بحجم حب الناس ليك يا حبيبي ودعواتهم وذكراك الطيبة ويجعلني فخر ليك دنيا وآخرة".

وأضاف: "زي ما حضرتك فخر ليا ولكل من كنت في حياته يا روح الروح، اللهم أغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وأغفر اللهم لأحبابنا أجمعين يا رب".

وحرصت زوجته هنادي مهنا على إحياء ذكرى وفاة والد زوجها أحمد خالد صالح، وكتبت في التعليقات: "ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب وربنا يصبر ويطبطب على قلبك".

آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح الدرامية، المشاركة في مسلسل المداح 4 الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024.

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