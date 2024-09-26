تامر أمين عن سرقة أحمد سعد: "بيحب التريند والعقد الألماظ كان أوفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدث الإعلامي تامر أمين عن الجدل حول إطلالات الفنان أحمد سعد، وتعرضه للسرقة بعد حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة بمطار ميلانو بإيطاليا.

وقال تامر خلال ظهوره في برنامجه "آخر النهار المذاع": "هو بيحب التريند وبيحب الناس تتكلم عليه، وفكرة العقد الألماظ في كل الأحوال كان أوفر، وكل واحد ليه دماغه وهو حر، بس أنا بشوف اللي بيروح لفكرة خطف أنظار الناس بلبس المجوهرات والحاجات الغريبة دي، زي بعض الفنانات أو اللي بيدعوا إنهم فنانات، ويمسكوا الحديدة ويغنوا ويصدعونا وملهمش علاقة بالطرب، وهما عارفين أن صوتهم وحش ومفيش أداء فانمشيها بلبس عريان وحاجات من غير بطانة وحاجات ببطانة وحاجات من فوق وحاجات من تحت، وبيلهوا الناس لأن عارفين إنهم معندهمش غير اللوك".

وتابع "أمين": "لكن أحمد سعد لا، أحمد سعد بسم الله ماشاء الله مش هقول هو من أنجح بل هو ربما من أنجح خلال كام سنة الأخيرة وعدد الأغاني اللي كثرت الدنيا، وأغاني أغاني وطرب طرب، وصوت صوت مش محتاج لو طلع ببجامة الناس هتسمعه وتقول الله فمش محتاج يا أحمد لا الألماظ ولا شورتات ولا بنطلونات ولا أي حاجة أبدًا، دا للي محتاجله، دي وجهه نظري".

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم، نخبة من كبار نجوم الغناء العربي وهم "إليسا، رامي صبري، وبهاء سلطان" والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر المقبل في "الأرينا كويت" من إنتاج وتنظيم شركة باشا جروب.

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