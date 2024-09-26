تعرف على موعد حفل جورج وسوف بـ دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان جورج وسوف لإحياء حفلا غنائيا ضخما، من المقرر إقامته يوم 5 ديسمبر المقبل، وذلك على خشبة مسرح "كوكاكولا أرينا" بدبي".

وروجت الشركة المنظمة للحفل، ونشرت البوستر الدعائي الخاص بها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأحيا النجم جورج وسوف حفلاً غنائيًا في الأردن 16 أغسطس الماضي، وقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

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