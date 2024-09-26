بـ فيديو طريف.. محمد أنور يروج لأغنية "السهرة صباحي" لـ عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ظهر الفنان محمد أنور بمقطع فيديو طريف وهو برفقة نسناس وبغباء، روج خلاله لأغنية "السهرة صباحي" للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة والفنان مصطفى حجاج، ضمن أحداث مسلسل "ديبو".

ونشر الفيديو، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "النهارده إن شاء الله الساعه ٦ مساء هتنزل أغنية "السهرة صباحي"، وبليل هينزل الحلقة الخامسة والسادسة".

تدور أحداث العمل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

مسلسل "ديبو" مكون من 12 حلقة ويشارك في بطولته محمد أنور، سارة الشامي، رشدي الشامي، محمد عبدالعظيم، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب، وتأليف إيهاب بليبل.

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