هل يطُل بطل “لا كاسا دي بابيل” على الشّاشة التّركيّة قريبًا؟

شهدت كواليس إحدى شركات الإنتاج التّركيّة لقاءً هامًّا مع الممثّل الإسبانيّ بيدرو ألونسو، إذ جرى الحديث عن إمكانيّة مشاركته في أحد الأعمال التّركيّة القادمة.

في التّفاصيل، أنّ الشركة عرضت على الممثل الإسبانيّ، الذي نال شهرة عالميّة بشخصيّة “برلين” في مسلسل “لا كاسا دي بابيل”، المشاركة في مشروع جديد لم يُعلن عن تفاصيله، وذلك أثناء زيارته الأخيرة إلى مدينة إسطنبول التّركيّة.

هذا الخبر، أثار حماسة الجمهور الذي أكّد أنّ العمل إن تمّ تنفيذه فسيكون مختلفًا ومشوّقًا.

من جانبه نشر “بيدور”، عبر صفحته على “إنستغرام”، أكثر من صورة من رحلته الى تركيا ودول أخرى.

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الجدير بالذّكر، أنّ بيدرو ألونسو هو من أشهر نجوم الدّراما الإسبانيّة. فقد قدّم العديد من الأعمال النّاجحة منها “The ministry of time”، و”بيت الورق” وغيرها وحاز العديد من التّكريمات والجوائز العالميّة.

كما فاز بجائزة النّجم العالميّ للعام ٢٠١٨ من مجلة GQ التّركيّة.