منة شلبي تشوّق الجمهور لقصة سارة وعلي.. شاهدوا بوستر “الهوى سلطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة منة شلبي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” بوستر أحدث أفلامها “الهوى سلطان” الذي يشاركها بطولته الفنان أحمد داوود، وشوّقت منة جمهورها للفيلم معلقة على البوستر بقولها: “البوستر التشويقي لفيلم الهوى سلطان يعرض قريبًا في مصر وجميع الدول العربية.. مستعدين تعرفوا قصة سارة وعلي؟ الهوى سلطان”.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت البوستر التشويقي الأول للفيلم، ويظهر فيه بطلا العمل منة شلبي وأحمد داود جالسين على شنطة إحدى السيارات في أحد شوارع مصر الجديدة بألوان متناسقة وملابس بسيطة وشبابية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

ومن المقرر أن يعرض فيلم “الهوى سلطان” قريبًا في جميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل كوميدي.