نصف مليار بين إليسا وسعد لمجرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم المغربي سعد لمجرد بتحقيق “من أول دقيقة” كليب الديو الذي جمعه بالنجمة اللبنانية إليسا، نصف مليار مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وشكر لمجرد فريق العمل من خلال تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: “كم هو جميل أن أتذوق طعم النجاح بجانب أحبائي. كل الشكر والاحترام للفنانة العظيمة إليسا، وللأعزاء أمير طعيمة، رامي جمال، وأحمد إبراهيم. ممتن لكم جميعًا لدعمكم الكبير في نجاح هذه الأغنية”.

وصدرت أغنية “من أول دقيقة” في 4 أيار (مايو) 2022 مع الفيديو كليب الذي أخرجه كريم بنيس في العاصمة الفرنسية باريس، وتخطّت حاجز 100 مليون مشاهدة على “يوتيوب” في الشهر الأول من طرحها، لتصبح بذلك أسرع أغنية عربية تصل الى هذا الرقم.

ودخلت الأغنية في قائمة “بيلبورد عربية هوت 100” في المركز الـ15 وظلّت في اللائحة لمدة 30 أسبوعاً.

وقدّمت إليسا منفردةً عرضاً مباشراً للأغنية للمرّة الأولى في حفل ضمن فعاليات “موسم جدة” في 18 أيار (مايو) 2022 على مسرح “بنش مارك”. وفي 7 حزيران (يونيو) 2022 غنى سعد لمجرد الأغنية لوحده خلال وجوده كضيف في برنامج “صدى الملاعب”. وفي 17 حزيران (يونيو) 2022 قدّمت إليسا الأغنية مع سعد لمجرد للمرّة الأولى معاً ضمن فعاليات “موسم جدة” على مسرح “سوبر دوم”.

كم هو جميل أن أتذوق طعم النجاح بجانب أحبائي. كل الشكر والاحترام للفنانة العظيمة إليسا، وللأعزاء أمير طعيمة، رامي جمال، وأحمد إبراهيم. ممتن لكم جميعًا لدعمكم الكبير في نجاح هذه الأغنية.