عزيز الشافعي يكشف كواليس تعاونه الأخير مع شيرين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الملحن عزيز الشافعي كواليس تعاونه مع الفنانة شيرين عبدالوهاب في أغانيها الأخيرة، التي طرحتها عبر حسابها على إكس، عقب خلافها مع شركة روتانا.

وأوضح عزيز الشافعي خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أنهم عملا على هذه الأغاني منذ عام ونصف العام، وفوجئ بنزولها عبر حسابات شيرين، قبل طرحها بيوم واحد فقط، لذلك توقع الفشل الذريع لها في البداية.

وأضاف عزيز الشافعي: "نزول هذه الأغاني بشكل مفاجئ أخبرتني به شيرين قبل طرحها بـ24 ساعة، وكنت متخوفا ومنزعجا لأنني أريد نزول الأغنيات بشكل رسمي، لكي يُتاح الاستماع إليها بشكل أكبر".

وتابع عزيز الشافعي: "حينها توقعت الفشل الذريع لهذه الأغنيات رغم جودتها، لكن بمجرد نزولها عبر حساب شيرين فوجئت بحالة الاكتساح والنجاح التي حدثت.. نجاح لم يسبق له مثيل، نظراً لاشتياق الجمهور لصوت شيرين".

أمنية عزيز الشافعي

وأعرب عزيز الشافعي عن أمنيته بانتهاء الخلاف بين شيرين وروتانا، ونزول الأغاني بشكل رسمي على كافة منصات الاستماع الموجودة.

وعن أغنية "بتمنى أنساك"، قال عزيز الشافعي: "شيرين مزاجية للغاية، حين تشعر أنها ترغب في الغناء تتصل وتخبرنا أنها ستسجّل اليوم، وبالفعل في هذه الأغنية اتصلت بشكل مفاجئ وقالت سأغنيها اليوم، وحين جاءت وجدناها في مزاج منزعج وحزين، وهو ما أفادنا فنياً في الأغنية، لأن إحساسها كان صادقا للغاية".