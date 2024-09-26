معامل البحر الأحمر تفتح باب التسجيل في برنامج الموسيقى والصوت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج الموسيقى والصوت ، الذي يهدف إلى لتطوير مهارات الملحنين والمواهب المتخصصة في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام وتصميم الأصوات، عبر برنامج تدريبي مكثف يمتد لثمانية أيام على يد خبراء ومحترفي الصناعة.

وسيقوم برنامج الموسيقى والصوت بانتقاء مجموعة من الملحنين المحترفين من المناطق العربية والإفريقية والآسيوية، ليتيح لهم فرصة التعلم من ملحنين عالميين ومختصين رائدين في الصناعة.

وتهدف برنامج الموسيقى والصوت إلى تطوير مهارات الملحنين وتعميق فهمهم لفن وحرفة تأليف وتلحين الموسيقي التصويرية السينمائية، حيث سيستكشف المشاركون الخصائص الفريدة لهذه الحرفة، ويتعرفون على المصطلحات المختلفة المستخدمة في هذا المجال، ويكتسبون رؤى حول الأدوات التقنية التي يستخدمها الملحنون المعاصرون.

كما سيطورون مجموعة من المهارات المتعددة اللازمة لتأليف موسيقى أصلية ترتقي لأعلى معايير الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، سيستكشف المشاركين فنّ تصميم الصوت من خلال ورش متخصصة.

وضمن برنامج الموسيقى والصوت سيستفيد المشاركون من خبرات المتخصصين في الصناعة الذين سيشاركون رؤاهم وتجاربهم القيمة في تأليف الموسيقى التصويرية. كما ستوفر ورش العمل تدريبًا عمليًا حول مواضيع متخصصة، لضمان اكتساب الملحنين المشاركين مهارات تطبيقية.

وسيعزز برنامج الموسيقى والصوت فرص التواصل بين المشاركين والمحترفين في الصناعة، مما يثمر عن علاقات داعمة لمسيرتهم المهنية المستقبلية في مجال التلحين والتأليف الموسيقي السينمائي، حيث يتطلع البرنامج إلى توفير تجرّبة قيمة للمشاركين بإشراف من ملحّنين مخضرمين.

وصُمم برنامج الموسيقى والصوت لتعزيز القدرات التقنية والإبداعية للمشاركين، بهدف تنمية مهاراتهم وتطوير فهمهم لفن وحرفة تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام.

وسيستكشف الملحنون في برنامج الموسيقى والصوت الفروق المميزة لهذا الفن، ويتقنون مصطلحاته المتخصصة، ويكتسبون رؤى حول الأدوات التكنولوجية المتقدمة التي يستخدمها الملحنون المعاصرون.

متطلبات التقديم

السيرة الذاتية: فقرة أو فقرتان تقدمان نظرة عامة عن خلفيتك العملية وتجربتك واهتماماتك.

أعمال سابقة: شارك عينات من عملك مثل فيلم قصير، فيلم روائي، برنامج تلفزيوني أو أي أعمال ذات صلة.

أدرج رابط “ساوندكلاود” خاص يحتوي على قائمة بما يصل إلى 5 من أفضل مؤلفاتك الموسيقية، ويفضّل أن تشمل مقاطع موسيقية سينمائية.

أدرج الروابط المتاحة لموقعك الإلكتروني، وحساباتك على لينكد-إن والشبكات الاجتماعية.

أدرج صورة شخصية بصيغة JPEG.

أدرج سيرتك الذاتية بصيغة PDF: أدرج تجربتك المهنية كملحن موسيقي.

أرفق فيديو تعريفي: فيديو قصير (2-3 دقائق) تقدم فيه نفسك وتجربتك العملية، وتوضح لماذا ترغب في الانضمام إلى البرنامج.

ويمكن الآن للموسيقيين والملحنين الصاعدين والمحترفين من العالم العربي وقارتي آسيا وإفريقيا، المسارعة في تقديم طلباتهم ابتداءً من اليوم، وحتى 2 أكتوبر 2024.