أهل مصر .. الفنون التراثية تزين إبداعات شباب المحافظات الحدودية بأسوان

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح فوزي فوزي الصيفي، ضمن برامج وزارة الثقافة المخصصة لأبناء المحافظات الحدودية، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، خلال اليوم الثالث للملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر" المقام بمحافظة أسوان، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى نهاية سبتمبر الحالي، وبالتزامن مع تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بدأت الفعاليات مع ورشة "الطرق على النحاس" عرّف خلالها الفنان جلال عبد الخالق، المتدربين بتاريخ هذا الفن والتقنيات المستخدمة التي يتم من خلالها تحويل صفائح النحاس إلى لوحات فنية باستخدام النقش بنوعيه البارز والغائر.

وأضاف "عبد الخالق" أن هذا الفن ظهر منذ العصور القديمة، واستخدم في تزيين المساجد والمدارس والقصور، والأدوات المنزلية وحتى العملات، أما عن أدواته المستخدمة لتشكيل التصميم الفني فأهمها المطرقة والمسامير مختلفة الأحجام.

وخلال التدريب العملي بالورشة تعرف المشاركون على مراحل تصميم العمل الفني بدءا من وضع التصميم على قطعة النحاس، حسب الحجم المطلوب وحتى مرحلة التفريغ وعمل تفاصيل التصميمات الداخلية.

كما شهدت الورشة تقديم نصائح للمتدربين أهمها تنظيف السطح النحاسي قبل البدء في تنفيذ التصميم، الطرق على القطعة طرقا خفيفا لتجنب التشققات، استخدام أداة طرق صغيرة لإظهار المزيد من التفاصيل وتعزيز الشكل المنقوش، الاستعانة بأدوات الصنفرة لتنعيم الحواف الخشنة، هذا بالإضافة إلى إمكانية إضافة طبقة من الطلاء الشفاف لحماية التصميم أو تلوين بعض أجزائه لمزيد من التفاصيل المميزة.

وأبدى الشباب حماستهم خلال الورشة التي تعد بمثابة تجربة فريدة للتعرف على تقنيات جديدة تسهم في تحفيز خيالهم الإبداعي.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة "الأركيت" للمدرب أيمن السعدني، قام خلالها بتقديم شرح مفصل عن هذا الفن اليدوي الذي يعتمد على حفر وقص الخشب لإنتاج تصاميم دقيقة وزخرفية بالأدوات المختلفة ومنها المناشير الصغيرة والكبيرة، والأزاميل، وغيىها من أدوات النحت.

وعن مراحل التصميم قال: نبدأ أولا بتجهيز التصميم على الورق ثم لصقه على سطح الخشب بلاصق خفيف مع تثبيت اللوح الخشبي على طاولة العمل، مضيفا أنه يتم استعمال ورق الصنفرة لتنعيم الحواف، بجانب طلاء السطح بعد الانتهاء من العمل لمنحه شكل جمالي.

ونصح المتدربين باستخدام خشب الأبلكاش كونه سهل القطع ويمكن التعامل معه بسهولة باستخدام المنشار الكهربائي خاصة إذا كان المتدرب مبتدئا.

أعقب ذلك تدريب عملي قام خلاله المشاركون بالبدء في تنفيذ قطع فنية بأنفسهم.

وتواصلت الفعاليات مع الورش المقدمة للشباب وهي: الأداء المسرحي للمخرج أحمد الغول، كتابة القصة للكاتبة عزة رياض، المشغولات الجلدية تدريب إيمان محمود، الخيامية تدريب عماد إبراهيم، الديكوباج تدريب مها محب، ورشة الحلي للمدربة نسرين مجدي، بالإضافة إلى ورشة التصوير الفوتوغرافي للدكتور محمد إسماعيل، الرسوم المتحركة تدريب مي عبد الهادي، وورشة الريزن للمدرب نادر حسن.

الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية تقيمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، المشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر للشباب، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

ويستضيف الملتقى 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء جنوب سيناء البحر الأحمر الشلاتين وأبو رماد وحلايب ، الوادي الجديد، مطروح والمحافظة المضيفة، بالإضافة إلى شباب حي الأسمرات بالقاهرة.

ويشهد الملتقى عدة لقاءات تثقيفية، ودوري ثقافي، وآخر رياضي، بجانب تنظيم مجموعة من الجولات الحرة والزيارات الميدانية لأشهر الأماكن السياحية بأسوان منها معبد فيلة، جزيرة غرب سهيل، والسد العالي".

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.