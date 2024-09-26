حفل إيقاعات شرقية بالمسرح الكبير بقيادة سعيد الأرتيست.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت ليلة استثنائية بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، التابعة لوزارة الثقافة، أحياها مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر على المسرح الكبير، وذلك في إطار توجهات وزارة الثقافة المصرية لدعم المواهب الفنية والمبدعين.

حيث تألقت إيقاعات سعيد الأرتيست بمشاركة مجموعة من المواهب الصاعدة بفصل الإيقاع الشرقي، وتحت عنوان من كل بستان وردة أضاءت الألحان الشرقية أجواء الحفل التى تنوعت بين تراكات " تفاصيل ، مجانينى ،إحنا الشباب، مكسرات، دقات المواهب، غمض وفتح ، خربشة، الاندلسي ، ياما دللوكى ياطبلة " لتأخذ الجمهور في رحلة إبداعية لإيقاعات الموسيقى الشرقية الساحرة .



بالإضافة إلى انغام صعيدية على المزمار لـ أحمد الحسيني والربابة لـ"محمود شاكر، سيد شاكر"، بهاء هندى " طبلة بلدى " ،محمد " نقرزان" - ميدلى اسكندراني بلد الرجالة بمشاركة سفيرة النور الفنانة نورا - ميدل النوبة غناء شمس الأسوانى لـ فلكلور النوبة.

بحضور مميز للعازفين العالميين "طارق رؤوف" ترومبيت، نور عاشور "ساكسفون" حيث قدموا لمساتهم الموسيقية التي أضافت للألحان الشرقية فى مزج فريد بين الكلاسيكية والحداثة - السمسمية والملاعق بمشاركة فرقة البمبوطية البورسعيدية - بهية و طاير ياهوا تغنى بهما الطفل الموهوب محمد محمود- وأبدعت الفنانة نهى حافظ فى زى العسل واتفرج ع الحلاوة بمشاركة الربابة والمزمار، وسط استحسان من الجمهور الذي انسجم مع أنغامها العذبة.



كان الحفل احتفاءً بالفن الشرقي بلمسات عصرية، بمشاركة عازفي التخت الشرقى " ابراهيم عبد البارى " ساكسفون" ، حوده الارتيست " اكورديون" ، ممدوح سرور " ناى" ، محمد خليل " قانون" ، محسن ياسين "كمان " ، محمد لطيف " اورج" ،محمد عرفة " درامز " ، عمرو صبحى " تشيللو" زين العابدين " رق " ليعيش الجمهور لحظات لا تُنسى.

قدم الحفل صورة من "التناغم الموسيقي الذي جمع بين ثقافات مصرية متنوعة " في نسيج واحد .

وسط هذا المزيج الفني الفريد، استمتع الجمهور ، بإيقاعات الإبداع الشرقى التى حملتهم في رحلة لا مثيل لها بين النغمات المصرية الأصيلة وتنوعاتها الموسيقية.

جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب، يواصل سعيه لتبني المواهب الفنية الناشئة، مُستقطبًا الأجيال الجديدة نحو عالم الفنون الراقية و يمثل هذا الحفل جزءًا من رسالة المركز المستمرة نحو تعزيز الذوق الفنى وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه في احتضان الإبداع والموهبة، لتظل دار الأوبرا المصرية منارة للفن والإبداع.