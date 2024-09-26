سومر السينمائي للفيلم القصير يكشف عن قائمة أفلامه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة تحكيم مهرجان سومر السينمائي (أون لاين) برئاسة د. صفاء زهير وعضوية الناقدة السينمائية سعاد زريبي والمخرج مخلد نزار عن ترشيح الأفلام التالية للتنافس على جوائز المهرجان الثلاثة الذهبية والفضية والبرونزية في أقسام المهرجان الروائي القصير والوثائقي والرسوم المتحركة.

وقد نوهت لجنة التحكيم بفيلم المفتاح وفيلم ليل داخلي، وسوف تعلن النتائج بتاريخ 28/10/2024.

مهرجان سومر السينمائي

قائمة الأفلام المرشحة لجائزة مهرجان سومر:



الرؤيا / إخراج: سحيو / إنتاج: المركز القومي للسينما / مصر 2023

2. منبه / إخراج: حيدر رحيم المالكي / إنتاج: خاص / العراق 2024

3. سيدات -18 / إخراج: Atika Elakal / إنتاج: خاص / المغرب 2024

4. باردوو / إخراج: Siavash Saedpanah & Omid Gharibi / إنتاج: Brando film / إيران (سنة الإنتاج مجهولة).

5. يافا / إخراج: سعود المهنا / إنتاج: ملتقى الفلم الفلسطيني / فلسطين (سنة الإنتاج مجهولة)

6. نجلاء / إخراج: حليم زهراوي / إنتاج: خاص / العراق (سنة الإنتاج مجهولة)

7. ليته كان مطر / إخراج: الأخوين ملص / إنتاج: خاص / سوريا مغتربين (سنة الإنتاج مجهولة)

8. لحظة صدق / إخراج: Hisham Aly Abdel Khalek / إنتاج: خاص / مصر (سنة الإنتاج مجهولة)

9. ديجور / إخراج: معتصم سميرات / إنتاج: وزارة الثقافة الأردنية / الأردن 2022 (شارك في 12 مهرجان)

10. أوراق جافة / إخراج: دليلة الدرعية / إنتاج: Livebeat / سلطنة عمان (سنة الإنتاج غير محددة)

11. تحت / إخراج: أحمد طاهر / إنتاج: خاص / العراق (سنة الإنتاج غير محددة)

12. موزع البريد / إخراج: أحمد فايز / إنتاج: خاص / مصر (سنة الإنتاج غير محددة).

الأفلام الوثائقية:



13. لن تغوص وحيدا / إخراج: فهد الميمني / إنتاج: خاص / سلطنة عمان (سنة الإنتاج غير محددة)

14. سحر الرمال / إخراج: وليد الخروصي / إنتاج: فريم برودكشن / سلطنة عمان 2024

15. سطل / إخراج: Adel al-Haimi / إنتاج: خاص / اليمن (سنة الإنتاج غير محددة)

أفلام الرسوم المتحركة:



16. تويت / إخراج: محمد علي وحودي / 2023