أحمد فهمي عن علاقته بـ أكرم حسني: "فنان بجد ونجاحه من نجاحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان أحمد فهمي ضيفًا على برنامج "فايق ورايق"، تقديم الإعلامي إبراهيم فايق، وكشف خلال الحلقة عن علاقته بالنجم أكرم حسني.

وقال: "أكرم أخويا ونجاحه من نجاحي، ولما فيلم ليه بينزل أنا ببقى متابع جدًا واصل لفين وبيعمل أيه، أكرم فنان بجد وموهوب وعنده ثقة في نفسه كبيرة، وأكرم مش بس كريم فلوس، هو كريم في مشاعره، فتلاقيه هو اللي بيبسط الناس، ويجمعنا ويعملنا أكل".

وعرض للفنان أحمد فهمي مؤخرًا فيلم "عصابة الماكس" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، إخراج حسام سليمان.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول (المكسيكي) الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

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